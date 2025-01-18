WSJ: Трамп начнет депортацию мигрантов на следующий день после инаугурации

Администрация избранного президента США Дональда Трампа приступит к реализации его предвыборных обещаний о массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, то есть на следующий день после вступления в должность.
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