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Вечерний Новосибирск

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Технологию обработки полей с дронов показали на Агрофоруме в Новосибирске

Технологию обработки полей с дронов показали на Агрофоруме в Новосибирске

Глава ООО «Соколово» Анатолий Степанов рассказал о преимуществах аграрных беспилотников губернатору Андрею Травникову и заместителю министра сельского хозяйства РФ Максиму Титову на Агрофоруме в Новосибирске.

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