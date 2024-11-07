Технологию обработки полей с дронов показали на Агрофоруме в Новосибирске

Глава ООО «Соколово» Анатолий Степанов рассказал о преимуществах аграрных беспилотников губернатору Андрею Травникову и заместителю министра сельского хозяйства РФ Максиму Титову на Агрофоруме в Новосибирске.
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