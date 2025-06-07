Шамиль Агеев: «Татар-информ» играет ключевую роль в информировании общественности

Автор: Александра Давыдова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем, отметив значительный вклад агентства в медиапространство республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии