Власти Крыма национализировали все имущество победительницы "Евровидения" от Украины Джамалы

Украинская певица и её родственники одномоментно лишились всех нажитых активов на полуострове.Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости о том, что под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленное на ее родственников.