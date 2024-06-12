Власти Крыма национализировали все имущество победительницы "Евровидения" от Украины Джамалы

Украинская певица и её родственники одномоментно лишились всех нажитых активов на полуострове.Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости о том, что под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленное на ее родственников.
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