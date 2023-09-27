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Министерство обороны России объявило о начале осеннего призыва в 2023 году

Министерство обороны России объявило о начале осеннего призыва в 2023 году

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, повестки о явке в военкомат начнут рассылать с 1 октября. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.

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