Министерство обороны России объявило о начале осеннего призыва в 2023 году

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, повестки о явке в военкомат начнут рассылать с 1 октября. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.