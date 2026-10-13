Польша пригрозила заблокировать бюджет ЕС из-за передачи 30% доходов от CO₂

Заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы пригрозили представители польского правительства из-за планов Еврокомиссии направлять часть доходов от продажи квот на выбросы углекислого газа в общую казну ЕС, сообщает 13 октября портал Onet со ссылкой на RMF FM.
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