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Польша пригрозила заблокировать бюджет ЕС из-за передачи 30% доходов от CO₂

Польша пригрозила заблокировать бюджет ЕС из-за передачи 30% доходов от CO₂

Заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы пригрозили представители польского правительства из-за планов Еврокомиссии направлять часть доходов от продажи квот на выбросы углекислого газа в общую казну ЕС, сообщает 13 октября портал Onet со ссылкой на RMF FM.

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