Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Франкфурта в Дели, экстренно приземлился в Джайпуре после сообщения об угрозе взрыва, которая впоследствии не подтвердилась.
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