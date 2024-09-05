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Региональная Юридическая Служба

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«На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала»

«На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала»

Фото: ulus.media На Дальнем Востоке страны грядут значительные перемены. Президент объявил о запуске производства гражданских беспилотников, что станет важным шагом в повышении технологического потенциала региона.

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