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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Реестр Telegram-каналов захотели сделать в России

Реестр Telegram-каналов захотели сделать в России

Так авторы инициативы хотят уберечь авторов и читателей от мошенников Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) намерена обратиться к администрации мессенджера Telegram с предложением создать реестр публичных каналов.

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