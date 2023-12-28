Реестр Telegram-каналов захотели сделать в России

Так авторы инициативы хотят уберечь авторов и читателей от мошенников Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) намерена обратиться к администрации мессенджера Telegram с предложением создать реестр публичных каналов.
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