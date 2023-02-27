Царьград

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Daily Star: Россия готовится. Ход спецоперации на Украине скоро круто поменяется

Daily Star: Россия готовится. Ход спецоперации на Украине скоро круто поменяется

Британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс сообщил, что русские накапливают силы ВКС не просто такБританский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс в интервью газете Daily Star поделился мнением насчёт роли Военно-космических сил России.

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