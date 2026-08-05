Гана: По состоянию на 4 августа в районе Саньяригу, Северный регион, по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения из-за межобщинных столкновений из-за земельного спора между общинами Даманкуньили и Ньеши.
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