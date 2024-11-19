В Красногвардейском районе Петербурга прикрыли целую сеть борделей

Создали криминальный бизнес 35-летний мужчина и его 33-летняя сожительница, утверждают в полиции В Красногвардейском районе Петербурга пресекли деятельность организаторов интим-услуг, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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