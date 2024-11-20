ФССП заморозила взыскание более 110 млрд рублей с участников СВО

Судебные приставы заморозили взыскание долгов на сумму свыше 110 млрд рублей с военнослужащих. С начала СВО остановлено более миллиона исполнительных производств, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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