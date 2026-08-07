Инвесторы вложили рекордные ₽33,7 млрд в фонды денежного рынка в июле

В июле 2026 года инвесторы существенно увеличили вложения в биржевые фонды денежного рынка. Объем нетто-притока средств в эти фонды достиг ₽33,7 млрд, что стало максимальным показателем с начала текущего года, следует из данных Московской биржи, передает «РБК Инвестиции».
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