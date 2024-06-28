Петербуржцев ожидает аномально жаркая пятница

В субботу местами дожди, возможны грозы Сегодня погоду в Петербурге продолжит формировать обширный барический максимум: в зоне его влияния малооблачно, без осадков, аномально жарко – дневная температура на 7-8 градусов превысит норму, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.