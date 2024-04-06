Кристиан Хорнер: Гонка обещает быть интересной

Getty Images / Red Bull Content Pool Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвёл итоги самой успешной для своей команды квалификации в сезоне – на Гран При Японии Макс Ферстаппен обеспечил себе поул, а Серхио Перес стал вторым.
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