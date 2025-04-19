На МКАД на видео попало, как ехали десятки единиц военной техники

В Москве на МКАД передвигалась военная техника. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство "Москва". "Передвижение по МКАД военной техники, которая будет задействована в параде Победы", - говорится в сообщении.
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