Кадры процесса обучения украинских солдат во Франции под руководством французских офицеров. Солдат противника экипированы в форму и снаряжение армии Франции, а также вооружены штурмовыми винтовками FAMAS.
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Кадры процесса обучения украинских солдат во Франции под руководством французских офицеров. Солдат противника экипированы в форму и снаряжение армии Франции, а также вооружены штурмовыми винтовками FAMAS.
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