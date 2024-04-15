Романцев – о матче «Краснодара» и «Зенита»: «Вопрос о будущем чемпионе для меня и не стоял»

Экс-тренер «Спартака» высказался об игре лидеров чемпионата Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о матче лидеров РПЛ «Краснодар» – «Зенит» в 24-м туре, который завершился со счетом 1:2.