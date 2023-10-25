Помните актрису из мема «Да я люблю тебя!»: как она выглядит сейчас

Актриса замужем за режиссером, который старше ее на 27 лет Многие помнят этот старый мем, когда двое мужчин возле деревенского домика выясняют отношения, и тут выбегает девушка и очень громко кричит: «Да я люблю тебя!» Несмотря на то, что эпизод знаком многим и до сих часто используется блогерами, мало кто помнит, когда он был снят, из какого фильма и кто в нем сыграл.