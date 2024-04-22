Цели СВО будут достигнуты, когда Запад примет условия Москвы Дмитрий Родионов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Павел Фельдман Нюансы проведения специальной военной операции уточняются со временем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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