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Позитив для оптимистов

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Киевской власти есть альтернатива — и России пора объявить ее

Киевской власти есть альтернатива — и России пора объявить ее

Цели СВО будут достигнуты, когда Запад примет условия Москвы Дмитрий Родионов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов   Павел Фельдман Нюансы проведения специальной военной операции уточняются со временем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии
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А
Александр
Треп. Только полная ликвидация этой исторической ошибки.
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