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Пятый канал

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Не только витамины: почему собака ест траву на прогулке

Не только витамины: почему собака ест траву на прогулке

Интерес к растениям не всегда говорит о недостатке полезных веществ в организме животного. Если питомец получает полнорационный корм, желание пожевать зелень может быть связано со скукой, стрессом, любопытством или попыткой привлечь внимание человека.

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