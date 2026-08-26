Не только витамины: почему собака ест траву на прогулке

Интерес к растениям не всегда говорит о недостатке полезных веществ в организме животного. Если питомец получает полнорационный корм, желание пожевать зелень может быть связано со скукой, стрессом, любопытством или попыткой привлечь внимание человека.
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