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Клещи добрались до новых регионов: пик активности ожидается до октября

Клещи добрались до новых регионов: пик активности ожидается до октября

Пик активности клещей в России в 2026 году может продлиться до конца сентября. При этом специалисты отмечают, что зараженные паразиты все чаще фиксируются в регионах, которые ранее не относились к территориям повышенного риска.

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