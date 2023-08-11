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Кубок мира (жен). 1/4 финала. Шувалова, Горячкина, Анна Музычук, Тань Чжунъи, Дронавалли проведут первые партии

Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан Женщины 1/4 финала Первые партии Начало – 14.00 по московскому времени.

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