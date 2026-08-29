Германия планирует новые санкции против России после инцидента с беспилотниками в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен ввести новые санкции против России на фоне инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа.
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