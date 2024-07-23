Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.
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