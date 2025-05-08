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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морис о «Флориде»: «Мы думаем, что можем улучшить многое из того, что нам нравится в нашей игре. Мы станем лучше»

Морис о «Флориде»: «Мы думаем, что можем улучшить многое из того, что нам нравится в нашей игре. Мы станем лучше»

Сегодня «Лифс» победили «Пантерс» (4:3, 2-0) во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. «Мы думаем, что можем улучшить многое из того, что нам нравится в нашей игре.

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