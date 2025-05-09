Пакистан заявил о ракетной атаке Индии по авиабазам

Армия Пакистана заявила, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, передает телеканал Geo со ссылкой на главу управления армия по связям с общественностью генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
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