NASA отключит еще один научный инструмент зонда «Вояджер-2»

Художественное изображение зонда «Вояджер-2» / © NASA / JPL-Caltech В NASA сообщили, что 25 февраля уже отключили инструмент изучения космических лучей (Cosmic Ray Subsystem) на борту «Вояджера-1» (Voyager 1), а 24 марта аналогичная участь постигнет «Вояджер-2».
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