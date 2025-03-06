Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 194 подписчика

Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
    Гросси-американский шпион, которому доверять нельзя!!!Глава МАГАТЭ приз...
  • Акимова Татьяна
    На кой черт нужен этот шпион Гросси?Глава МАГАТЭ выра...
  • Акимова Татьяна
    В Питере тоже надо делать.И у больниц тоже, а то везде парковки платные при Беглове.В Москве хотят ув...

NASA отключит еще один научный инструмент зонда «Вояджер-2»

NASA отключит еще один научный инструмент зонда «Вояджер-2»

Художественное изображение зонда «Вояджер-2» / © NASA / JPL-Caltech В NASA сообщили, что 25 февраля уже отключили инструмент изучения космических лучей (Cosmic Ray Subsystem) на борту «Вояджера-1» (Voyager 1), а 24 марта аналогичная участь постигнет «Вояджер-2».

Вернуться к статье
наверх