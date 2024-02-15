Повторить успех. Инвестора для второго "деревянного" поселка ищут во Власихе

За девять лет на гигантском участке должен "вырасти" микрорайон с домами и социальными объектами Проекты домов / Фото: реестр проектов – победителей конкурса / Минстрой В пригороде Барнаула, рядом с поселками Власиха и Лесной, планируют возвести очередной коттеджный микрорайон.