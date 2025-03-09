Уход за кожей рук и ног: что нужно знать

Ранняя весна приносит не только красивые пейзажи, но и испытания для нашей кожи. Низкие температуры, ветер, сухой воздух в помещениях из-за отопления — все это приводит к обезвоживанию, шелушению и раздражению кожи.
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