Может ли Украина еще победить?

Даже если США выделят помощь Украине, преимущество будет на стороне России, пишет TNY. Москва производит оружие втрое быстрее, чем до начала конфликта, а за последний год выпустила гораздо больше дронов, чем Киев.
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