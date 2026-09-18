Chloe Sevigny joins HBO's Louise Woodward true crime series

"Monsters" actress Chloe Sevigny will star with Meghann Fahy in "The Trial of Louise Woodward," a true crime series coming to HBO in 2027.
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