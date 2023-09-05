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Рынок разогнался. Почему барнаульцы массово скупают жилье и когда закончится ажиотаж

Рынок разогнался. Почему барнаульцы массово скупают жилье и когда закончится ажиотаж

Стоимость квартир в ближайшие месяцы может вырасти Последние несколько недель стали "горячими" для рынка недвижимости Барнаула: спрос на квартиры резко увеличился, выросло число сделок купли-продажи, и даже застоявшиеся варианты нашли покупателей.

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