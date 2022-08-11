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Кожевников о реакции Рябыкина на драки с «Сочи»: «Грамотная и достойная. Для становления «Авангарда» это был важный момент»

Александр Кожевников высказался о победе «Авангарда» на Sochi Hockey Open. – Что понравилось в игре «Авангарда»? – Атака.

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