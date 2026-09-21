Цветков: выборы во Владимирской области укрепили политическую систему

По итогам выборов в Государственную Думу во Владимирской области член Штаба общественного наблюдения, декан факультета управления Владимирского филиала РАНХиГС Сергей Цветков в разговоре с корреспондентом «Владимирских новостей» оценил выборы со стороны наблюдателя.