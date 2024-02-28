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Военный эксперт Матюшин: отчет США о ВС России оставил за скобками СВО

Военный эксперт Матюшин: отчет США о ВС России оставил за скобками СВО

В своде США с данными о российских вооруженных силах и их структуре нет свежей информации, так как весь конфликт на Украине "остался за скобками", заявил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

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