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stroim21

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Как я создаю идеальную клумбу: от выбора стиля до нюансов ухода

Как я создаю идеальную клумбу: от выбора стиля до нюансов ухода

Когда я впервые задумалась о том, чтобы разбить цветник у дома, меня охватила легкая паника. Казалось, что ландшафтный дизайн — это удел профессионалов, а мне, простому садоводу-любителю, не под силу создать нечто большее, чем хаотичный набор растений.

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