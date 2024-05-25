Космические бродяги

Многие из вас, возможно, видели фотографии этой тарелки в Интернете. На этой позолоченной пластинке содержатся инструкции по изданию звуков, карта пульсаров с указанием положения Солнца и атомы водорода для расчета единиц измерения.
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