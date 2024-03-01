Ушёл из жизни ветеран следственных органов Ленобласти Игорь Долгов

Он прослужил в органах прокуратуры 28 лет. В возрасте 66 лет ушёл из жизни ветеран следственных органов, председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия Ленинградской области» Игорь Долгов.
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