В Республике Алтай сотрудники полиции и представители общественности проводят беседы в школах региона по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде

В рамках Всероссийского проекта «Большая перемена», главная цель которого является профилактика и предупреждение экстремистской деятельности среди молодежи, воспитание нетерпимости к радикальным проявлениям по национальному, религиозному и социальному статусу, сотрудники полиции проводят беседы с учащимися образовательных учреждений республики.