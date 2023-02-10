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«Лейкерс» провели церемонию в честь Леброна Джеймса, который стал рекордсменом НБА по очкам

«Лейкерс» провели церемонию в честь Леброна Джеймса, который стал рекордсменом НБА по очкам

«Лейкерс» в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда Леброна Джеймса, который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.

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