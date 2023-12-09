Нацпарк "Лосиный остров" приведут в порядок после передачи Москве

Эксперты уверены, что после передачи Москве напарка "Лосиный остров", его состояние улучшится.Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила о том, что нацпарк "Лосиный остров" сохранит свой статус после перехода в ведение столицы.