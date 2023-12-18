Владимир Солодов: мы на Камчатке запускаем программу арендного жилья для молодёжи

На Камчатке 2023 год был объявлен Годом молодёжи. В интервью, которое дал корреспондентам ИА KamchatkaMedia губернатор Камчатского края Владимир Солодов, он рассказал о поддержки молодых специалистов на полуострове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии