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Суть Событий

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Минюстр признал иноагентами кинокритика Тимура Алиева, еще трех физлиц и один информресурс

Минюстр признал иноагентами кинокритика Тимура Алиева, еще трех физлиц и один информресурс

Минюст расширил реестр иностранных агентов. В него были включены еще четыре человека и один информационный ресурс.

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