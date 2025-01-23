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V1.ru: получивший новый срок за расправу бывший вагнеровец пропал в зоне СВО

V1.ru: получивший новый срок за расправу бывший вагнеровец пропал в зоне СВО

Бывший вагнеровец, житель города Дубовка Волгоградской области Артем Жеребцов, которого награждали медалями "За отвагу", совершил новую расправу над человеком и пропал в зоне проведения специальной военной операции.

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