Доходы добровольцев СВО предложили освободить от НДФЛ

Государственная дума в октябре может принять законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России», согласно которому заработок добровольцев специальной военной операции освободят от налога на доходы физических лиц.
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