Buzzfeed
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Buzzfeed

16 подписчиков

The Star Of The Latest “Carrie” Remake, Summer H. Howell, Admitted That She “Completely” Understands The Backlash Over Her Casting After People Begged For A “Book-Accurate” Lead

The Star Of The Latest “Carrie” Remake, Summer H. Howell, Admitted That She “Completely” Understands The Backlash Over Her Casting After People Begged For A “Book-Accurate” Lead

“why does the girl bullying Carrie look exactly the same as her,” someone tweeted, while another user said, “if you watch this without audio it's impossible to tell which character is Carrie.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым