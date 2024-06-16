Магнитные бури: что ожидать 17 июня 2024 года по мнению экспертов Ирина ОрлонскаяВ предстоящие выходные прогнозируются магнитные бури, которые могут оказать влияние на здоровье людей, особенно на тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
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