Магнитные бури: что ожидать 17 июня 2024 года по мнению экспертов Ирина ОрлонскаяВ предстоящие выходные прогнозируются магнитные бури, которые могут оказать влияние на здоровье людей, особенно на тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.