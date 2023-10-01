Под Новосибирском спецназ выбил из воинской части условную ДРГ

Попытку условного противника подорвать склады предотвратили военные ЦВО. В Новосибирской области состоялись учения подразделений антитеррора соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).
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